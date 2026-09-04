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Опубликовано 4 сентября, 14:40

Полякам начали массово рассылать мобилизационные карточки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Военные центры рекрутинга Польши начали рассылать мобилизационные карточки резервистам и гражданским специалистам. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

Получение документа не означает немедленного призыва. Карточка заранее закрепляет за человеком конкретные обязанности, а также указывает подразделение и место, куда необходимо прибыть после объявления мобилизации или начала войны.

В Центральном центре военной вербовки подчеркнули, что процедура проводится ежегодно и не является чрезвычайной мерой. В первую очередь документы получают военнослужащие резерва. Карточки также могут выдавать врачам, специалистам в сфере информационных технологий и логистам.

В перечень входят и гражданские сотрудники энергетических, транспортных, коммуникационных и управленческих структур. Польская армия заранее распределяет людей по направлениям, чтобы в кризисной ситуации не формировать систему с нуля.

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Татьяна Миссуми
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