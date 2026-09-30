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Опубликовано 30 сентября, 21:57

«Полюбить Украину сильнее»: Историк назвала условие окончания конфликта

Историк Гавришко назвала условие завершения конфликта на Украине

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Конфликт на Украине завершится, когда для западных стран поддержка Киева станет важнее противостояния с Москвой. Такое мнение высказала украинский историк Марта Гавришко.

«Война закончится, когда Запад полюбит Украину больше, чем он ненавидит Россию», — написала она в социальной сети X.

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Западная поддержка Киева остаётся одним из ключевых вопросов вокруг возможного урегулирования. Ранее Life.ru рассказывал о новых предложениях Украины и позициях Москвы по переговорам. Президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности обсуждать мир на основе реалий на земле, договорённостей, достигнутых в Стамбуле, и подходов, обсуждавшихся позднее.

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Милена Скрипальщикова
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