«Полюбить Украину сильнее»: Историк назвала условие окончания конфликта

Конфликт на Украине завершится, когда для западных стран поддержка Киева станет важнее противостояния с Москвой. Такое мнение высказала украинский историк Марта Гавришко.

«Война закончится, когда Запад полюбит Украину больше, чем он ненавидит Россию», — написала она в социальной сети X.

Западная поддержка Киева остаётся одним из ключевых вопросов вокруг возможного урегулирования. Ранее Life.ru рассказывал о новых предложениях Украины и позициях Москвы по переговорам. Президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности обсуждать мир на основе реалий на земле, договорённостей, достигнутых в Стамбуле, и подходов, обсуждавшихся позднее.