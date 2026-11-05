В Подмосковье сотрудники транспортной полиции предотвратили попытку теракта на железной дороге. По данным МВД, 23-летний житель Москвы пытался повредить трансформатор на платформе Бекасово-Сортировочное в Наро-Фоминском городском округе. Мужчину задержали до того, как он успел осуществить задуманное.

Подозрительные действия молодого человека первыми заметили сотрудники железной дороги. Мужчина пытался снять крепления с крышки трансформатора, чтобы слить находившееся внутри масло и устроить поджог. При себе у него была горючая смесь.

Железнодорожники остановили незнакомца и вызвали полицейских. Прибывшие правоохранители задержали подозреваемого. Благодаря своевременному вмешательству работников станции повреждения оборудования удалось избежать, а движение поездов не нарушилось.

Выяснилось, что задержанный — 23-летний москвич, работающий электромонтажником в одной из столичных строительных организаций. По версии следствия, на преступление его уговорили неизвестные собеседники из мессенджера.

Молодому человеку предложили решить финансовые проблемы в обмен на выполнение задания. По данным МВД, собеседники также убеждали его, что необходимо доказать непричастность к финансированию Украины. Сам задержанный признался, что понимал мошеннический характер происходящего, однако согласился ради обещанного вознаграждения.

После общения с кураторами мужчина приобрёл необходимые материалы, приехал на железнодорожный объект и начал выполнять указания. Свои действия он записывал на мобильный телефон, предположительно для отчёта перед заказчиками.

В отношении москвича возбудили уголовное дело о покушении на террористический акт. Ему предъявили обвинение, а суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности людей, направлявших действия подозреваемого.

Ранее Life.ru сообщал о предотвращении теракта на железной дороге в Челябинской области. По данным ФСБ, 39-летний житель Башкирии и его 20-летняя сообщница собирались устроить поджог железнодорожного транспорта в Ашинском районе. Следствие утверждает, что мужчина получил задание через социальную сеть и привлёк к его выполнению знакомую.