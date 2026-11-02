В Башкирии сорвали подготовку поджога железнодорожного транспорта, который планировалось устроить в Челябинской области. Как сообщили в республиканском УФСБ, по делу задержаны 39-летний мужчина и его 20-летняя пособница.

По версии ведомства, уроженец Уфы через социальную сеть связался с представителем украинской организации, запрещённой на территории России. От него он получил задание совершить теракт в Ашинском районе соседнего региона. К реализации замысла подозреваемый привлёк жительницу Белебеевского района, вместе с которой прошёл обучение тактике подобных преступлений.

Однако осуществить задуманное паре не удалось. Мужчину и его спутницу задержали, когда они направлялись к месту предполагаемого поджога. В отношении обоих возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту, содействии такой деятельности, прохождении соответствующего обучения и участии в запрещённой организации. Речь идёт о части 3 статьи 30, части 2 статьи 205, части 1.1 статьи 205.1, статье 205.3 и части 2 статьи 205.5 УК РФ.

Ранее Life.ru рассказывал о наказании 18-летнего жителя Саратовской области за молчание о готовящемся теракте на железной дороге. По данным транспортной прокуратуры, молодой человек знал о планах другого лица поджечь релейный шкаф. При этом у него было достаточно времени и возможностей предупредить правоохранительные органы, однако он не стал этого делать. Повреждение оборудования могло нарушить работу железнодорожной инфраструктуры и создать угрозу безопасности движения поездов.