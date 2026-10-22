Поп-бог человечества: Музыковед назвала пять произведений Листа, позволяющих понять гения

22 октября исполняется 215 лет со дня рождения Листа. И если вы до сих пор не знаете, с чего начать знакомство с его музыкой, — этот текст для вас. Российский музыковед, проректор Российской академии музыки (РАМ) им. Гнесиных, заведующая кафедрой истории музыки, музыкальный психолог Дина Кирнарская назвала пять произведений для Life.ru, с которых стоит начать.

«Как слушать Листа?» — хорошо, а как слушать Моцарта? А как слушать Баха? Это универсальный вопрос, который касается всех авторов классической музыки. Поэтому сказать, что для этого композитора есть какие-то особые лайфхаки, — это одна сторона дела. Конечно, этот вопрос можно адресовать любому композитору и слушателю, и это будет правильно», — отмечает эксперт.

По её словам, бывают люди очень одарённые, но они об этом не знают. Например, известный случай: неофит, абсолютно не имевший представления о классике, но всегда слушавший «Ласковый май», Валентину Толкунову, Магомаева по телевизору, шёл куда-то, надо было убить пару часов. Заходит в консерваторию, а там играют то Моцарта, то что-то не самое сложное. И вот он вдруг так увлёкся, так ему это понравилось — он никогда ничего такого за собой не подозревал, а тут раз — и щёлкнуло. Есть такие люди, их не так мало. Потому что музыка вообще, и классическая тоже, имеет очень большой потенциал воздействия. Она может пробить броню, очень твёрдую и большую.

То, что человек никогда не имел дела с классикой, — абсолютно не приговор. Мы недооцениваем таким образом гений тех, кто эту классику создал. Специалист считает, что они всё знают про нас: и что нет привычки, и что воспитание не то, и что у нас никогда не было такого намерения. И они знают, как пробить это, как войти в ваше сознание, а лучше сказать — в ваше бессознательное и там поселиться.

У каждого композитора есть некоторый месседж, послание, то, что он может в нас пробудить, возбудить и нам сообщить. И тут все великие авторы — и невеликие, кстати, тоже, в разной степени — различаются. То, что услышит в музыке Баха человек, — это одно. То, что он услышит в музыке Листа, — это другое. А что он услышит в музыке, например, современного Владимира Мартынова, нашего соотечественника и современника, — это что-то третье, пятое и десятое.

Каждый автор имеет определённую смысловую нишу. То, что он хорошо знает — благодаря эпохе и собственной личности, — и то, что успел пережить, понять, прочувствовать, он может донести до нас. Какой большой психологический фактор стоит в музыке Листа, зашифрован там? Он — поп-бог человечества. Вместе с Паганини они в этом смысле коллеги. Паганини несколько раньше, Лист чуть позже. Это человек, который создал романтический образ гения. Всё в нём выжжено, неожиданно, прекрасно.

Питер Гелб, директор Metropolitan Opera, был тогда ещё директором Sony Classical — звукозаписывающей компании, занимающейся классической музыкой. Это было очень давно, в 2003 году. Происходило это на мероприятии — есть такая всемирная интеллектуальная площадка, где снимали фильм «Звуки музыки». Вы можете даже это помнить, если фильм смотрели. И вот в этот самый Леопольдскрон, так называется этот дворец, приехал Питер Гелб. Тема семинара была такая: «Судьба классической музыки в третьем тысячелетии». Ни больше ни меньше. Вот он приехал и буквально следующее сказал, я вам цитирую: «Если бы классическая музыка в своё время не была популярной, она бы умерла давным-давно». И тут, чтобы это проиллюстрировать, он нам всем напомнил, что недокуренные сигары Листа женщины клали в интимные места, на грудь, в бюстгальтер — я не знаю, куда там они клали. В общем, они это дело очень берегли. Дина Кирнарская Российский музыковед, проректор Российской академии музыки (РАМ) им. Гнесиных, заведующая кафедрой истории музыки, музыкальный психолог

Лист культивировал образ победителя, гения, титана. И таким образом вот это чувство всевластности — вот ты можешь, у тебя получится, у тебя нет преград — он внушает слушателю. Когда мы слушаем музыку Листа, мы приосаниваемся, выпрямляем спину и чувствуем, что нам сам чёрт не брат. Мы всё можем, и у нас всё получится. То есть это такая сила, мощь, уверенность в себе, в своих неограниченных возможностях, что просто все проблемы отступают.

«Вот если вас назначили директором и вы в себе сомневаетесь, — Лист, бух, всё, вам никто не может помешать. Вы победитель. Вот это его месседж, там это можно окружить миллионом подробностей. И скажете: «Ну что там, знаменитые «Грёзы любви» — это про что?» А собственно, и про это тоже. Они вас не обманут, эти грёзы», — добавила собеседница Life.ru.

Кроме того, Лист — романтик, это значит, что он очень живописен. Он немножко видит то, что хочет рассказать. И вот всё это визуально живо, всё, что он рассказывает. И вот эти два фактора: первый — колоссальная уверенность, которую он внушает слушателю, и второй — визуальная яркость. Вы видите то, что он описывает. Это вообще свойственно романтической музыке, не только Листу, но ему в очень большой степени. Например, Шуману, Шопену — гораздо меньше.

Какие произведения стоит послушать, если вы только начинаете знакомство с классикой

Если человек неопытен, лучше всего подойдут этюды. Например, «Мазепа» — это скачка молодого Мазепы на лошади. Его изгнали из стаи и посадили на дикого скакуна. К его гетманской биографии это не имеет никакого отношения. Молодой парень, испорченный. Существует легенда, что позже его спасла молодая казачка. Но дикий полёт скакуна вы увидите отчётливо.

Из других этюдов эксперт советует послушать «Блуждающие огни» или «Дикую охоту». В целом трансцендентные этюды — есть такой сборник — очень красивы и хороши. «Годы странствий» тоже визуальная вещь. Валенштадтское озеро, Швейцария, Италия, всевозможные виды, красоты, пейзажи — всё это рисует его музыка.

«Эти этюды и «Годы странствий» — это самое лучшее. Два фортепианных концерта, и первый, и второй. То есть это действительно апофеоз победы. Это такой разворот торжества, силы, мощи, уверенности, что ничего с этим не сравнится. По крайней мере, мало что. Вот вы даже в начале сразу услышите и почувствуете, что это вы герой. У вас всё играет в душе, вам ничего не мешает осуществить всё, что угодно. Вот кит — этого вполне хватит. Целых два сборника, там много пьес», — поделилась специалист.

Кроме того, стоит обратить внимание на «Грёзы любви». По словам Кирнарской, у Листа парадоксальным образом есть очень ласковые, душевные, мелодичные пьесы. К ним относится и этот напев. Сюда же примыкают «Утешения» (Consolations). То есть такие мелодичные, медлительные, душевные пьесы.

Дмитрий Шостакович пережил первые недели блокады, стал свидетелем сталинских кампаний против музыкантов и оставил произведения, которые продолжают исполнять спустя десятилетия после его смерти. Life.ru рассказывает, как в одной биографии сошлись ранняя слава, публичная травля и музыка, оказавшаяся вечной.