Канадская певица Аврил Лавин впервые стала мамой в 42 года. Артистка объявила о рождении дочери в социальных сетях, удивив поклонников, которые даже не подозревали о её беременности.

Лавин опубликовала серию чёрно-белых снимков с новорождённой. На одном из кадров певица и её избранник держат малышку за руку, на другом артистка прижимает дочь к груди. Также она показала три пары клетчатых кед Vans — две взрослые и одну детскую.

«Наша маленькая чертовская принцесса появилась на свет», — написала певица под фотографиями.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avrillavigne

При этом имя дочери, точную дату её рождения и личность отца ребёнка Лавин раскрывать не стала. О нынешних отношениях артистки до этого практически ничего не было известно.

Новость о материнстве вновь привлекла внимание к одной из самых необычных теорий заговора в шоу-бизнесе. Уже много лет в Интернете распространяются слухи, будто настоящая Аврил Лавин умерла в начале 2000-х, а её место заняла похожая девушка по имени Мелисса Ванделла.

Сама певица неоднократно высмеивала эти домыслы. В 2024 году в подкасте Call Her Daddy она прямо опровергла историю о двойнике, назвав её глупостью. Никаких достоверных подтверждений замены артистки никогда не появлялось.

За свою карьеру Лавин дважды была замужем — за музыкантом Дериком Уибли из Sum 41 и фронтменом Nickelback Чедом Крюгером. Оба брака завершились разводами. Новорождённая девочка стала первым ребёнком исполнительницы хитов Complicated и Girlfriend.