Поп-рок-легенда нулевых Аврил Лавин впервые стала мамой в 42 года
Обложка © ТАСС / Nancy Kaszerman / Zuma
Канадская певица Аврил Лавин впервые стала мамой в 42 года. Артистка объявила о рождении дочери в социальных сетях, удивив поклонников, которые даже не подозревали о её беременности.
Лавин опубликовала серию чёрно-белых снимков с новорождённой. На одном из кадров певица и её избранник держат малышку за руку, на другом артистка прижимает дочь к груди. Также она показала три пары клетчатых кед Vans — две взрослые и одну детскую.
«Наша маленькая чертовская принцесса появилась на свет», — написала певица под фотографиями.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avrillavigne
При этом имя дочери, точную дату её рождения и личность отца ребёнка Лавин раскрывать не стала. О нынешних отношениях артистки до этого практически ничего не было известно.
Новость о материнстве вновь привлекла внимание к одной из самых необычных теорий заговора в шоу-бизнесе. Уже много лет в Интернете распространяются слухи, будто настоящая Аврил Лавин умерла в начале 2000-х, а её место заняла похожая девушка по имени Мелисса Ванделла.
Сама певица неоднократно высмеивала эти домыслы. В 2024 году в подкасте Call Her Daddy она прямо опровергла историю о двойнике, назвав её глупостью. Никаких достоверных подтверждений замены артистки никогда не появлялось.
За свою карьеру Лавин дважды была замужем — за музыкантом Дериком Уибли из Sum 41 и фронтменом Nickelback Чедом Крюгером. Оба брака завершились разводами. Новорождённая девочка стала первым ребёнком исполнительницы хитов Complicated и Girlfriend.
Ранее Life.ru рассказывал о рождении первенца у четырёхкратной чемпионки мира по синхронному плаванию Варвары Субботиной. Спортсменка стала мамой 7 октября 2026 года в Майами. Отцом мальчика стал хоккеист Александр Никишин, выступающий за клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз». Счастливой новостью Субботина поделилась в социальных сетях, написав, что их семья стала на одного человека больше.