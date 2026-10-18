У Джинни Уизли теперь два сына: Бонни Райт из «Гарри Поттера» родила второго ребёнка

Британская актриса Бонни Райт, наиболее известная по роли Джинни Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, во второй раз стала мамой. У 35-летней артистки и её супруга Эндрю Лококо родился сын, которого назвали Астер Скай. Радостной новостью знаменитость поделилась в социальных сетях.

Малыш появился на свет ещё 28 сентября, однако рассказать о пополнении в семье актриса решила только 17 октября. По словам Райт, роды проходили дома. Она также опубликовала первые фотографии новорождённого и трогательные семейные кадры.

Имя Астер родители выбрали не случайно. Оно связано с названием цветка астры, которое происходит от греческого слова «звезда». Актриса призналась, что малыш уже окружён заботой старшего брата Элио.

«Наш маленький звёздный мальчик окружён любовью своего старшего брата Элио. Спасибо Вселенной за моих любимых мальчиков!» — написала счастливая мама.

Бонни и Эндрю поженились в марте 2022 года. Первенец пары, Элио Оушен, родился в сентябре 2023-го. О второй беременности актриса сообщила в апреле 2026 года, опубликовав фотографию со старшим сыном.

С пополнением в семье Райт поздравили коллеги по «Гарри Поттеру», в том числе Эванна Линч, сыгравшая Полумну Лавгуд, и Кэти Льюнг, исполнившая роль Чжоу Чанг.