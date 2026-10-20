Популярный у россиян платёжный сервис Letim закроется в Турции
АТОР: Платёжный сервис Letim для россиян в Турции прекратит работу 30 ноября
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI
Платёжный сервис Letim, которым российские туристы пользуются для безналичной оплаты покупок и услуг в Турции, прекратит работу 30 ноября 2026 года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на компанию — оператора сервиса.
Причины закрытия Letim не раскрываются. При этом пользователям пообещали возможность вернуть деньги, оставшиеся на счетах. До 30 ноября включительно средства можно потратить на покупки или перевести на счёт в российском банке через приложение.
После указанной даты приложение прекратит работу, однако деньги не должны пропасть. Для вывода оставшихся средств клиентам потребуется обратиться в службу поддержки сервиса.
«Мы понимаем, что прекращение работы сервиса затронет пользователей, которые рассчитывали на Letim. Поэтому наша задача — обеспечить прозрачный порядок возврата средств, своевременно сообщить обо всех условиях и помочь пользователям завершить необходимые операции», — заявили представители компании.
Letim использовался россиянами как один из способов безналичных расчётов в Турции. Сервис позволял оплачивать товары и услуги без необходимости пользоваться картами иностранных банков.
В АТОР считают, что закрытие платформы не окажет существенного влияния на туристический поток из России. В ассоциации пояснили, что за время работы Letim путешественникам стали доступны другие варианты оплаты, включая отдельные сервисы с использованием Системы быстрых платежей.
Кроме того, по оценке представителей туротрасли, большинство российских отдыхающих по-прежнему предпочитают расплачиваться в Турции наличными.
Клиентам Letim, у которых остались деньги на балансе, рекомендуется заранее проверить остаток и при необходимости вывести средства до конца ноября, не откладывая эту процедуру на последние дни работы приложения.
Ранее Life.ru сообщал о сбоях в работе Letim, из-за которых российские туристы не могли расплатиться в Турции. В октябре 2025 года пользователи жаловались на проблемы с пополнением счетов, снятием наличных и запуском приложения.