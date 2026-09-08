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Опубликовано 8 сентября, 09:37

«Поработаем и проработаем»: Зеленский снова заговорил о мире, но есть нюанс

Зеленский заявил о новых идеях в мирном плане США

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Владимир Зеленский снова заявил о готовности обсуждать мирный план, но конкретных обязательств на себя брать не стал. После встречи с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером он ограничился обещанием «проработать» предложенные идеи.

«Несколько идей были очень неплохими, достойными. И получится ли их реализовать и сделать действенными, получится ли результат — я пока не знаю», — сказал бывший комик журналистам.

По словам Зеленского, представители США передали Киеву новые предложения во время визита в воскресенье. Их содержание публично не раскрывается.

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В конце августа Life.ru разбирал предыдущие мирные инициативы Киева. Тогда Зеленский предлагал начать с прекращения огня и синхронного отвода войск, однако Москва заявила, что не получила официальных предложений. В Кремле также подчёркивали, что возможное урегулирование должно учитывать ситуацию на земле и договорённости, обсуждавшиеся в Стамбуле и Анкоридже. Подробнее — в материале Life.ru.

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Николь Вербер
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