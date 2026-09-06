Кушнер в Киеве не раскрыл планы США по санкциям против России

США пока не раскрывают, будут ли ужесточать санкции против России, если переговоры по Украине не дадут заметного результата. Вашингтон не уточняет, какие меры последуют в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании конфликта.

На пресс-конференции в Киеве после встречи с Владимиром Зеленским Джаред Кушнер не стал прямо отвечать на вопрос о возможном усилении санкционного давления на Москву. Журналисты спросили зятя президента США, готов ли Вашингтон ввести новые ограничения против России, если нынешние переговоры по Украине не приведут к прорыву.

«В мире нет таких реалий, как вечные враги или вечные союзники», — заявил при этом представитель американского лидера.

Кушнер рассказал, что Дональд Трамп оценивает ситуацию вокруг Украины с точки зрения возможного исхода конфликта и его последствий для людей. По словам представителя американского президента, глава Белого дома стремится найти решение, которое принесёт пользу всем сторонам.

Зять Трампа также напомнил о его опыте в бизнесе. Кушнер отметил, что в деловой сфере переговоры строятся по принципу win-win, когда каждая сторона получает определённую выгоду.

При этом Кушнер противопоставил такой подход войне. Он заявил, что вооружённый конфликт приводит к потерям для всех участников, тогда как мирные договорённости и деловое сотрудничество способны дать положительный результат.

«Наша роль заключается в том, чтобы пытаться добиваться мира», — сказал Кушнер про себя и представителя лидера США Стива Уиткоффа.