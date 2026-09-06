Кушнер в Киеве не раскрыл планы США по санкциям против России
Джаред Кушнер. Обложка © X / Jared Kushner
США пока не раскрывают, будут ли ужесточать санкции против России, если переговоры по Украине не дадут заметного результата. Вашингтон не уточняет, какие меры последуют в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании конфликта.
На пресс-конференции в Киеве после встречи с Владимиром Зеленским Джаред Кушнер не стал прямо отвечать на вопрос о возможном усилении санкционного давления на Москву. Журналисты спросили зятя президента США, готов ли Вашингтон ввести новые ограничения против России, если нынешние переговоры по Украине не приведут к прорыву.
«В мире нет таких реалий, как вечные враги или вечные союзники», — заявил при этом представитель американского лидера.
Кушнер рассказал, что Дональд Трамп оценивает ситуацию вокруг Украины с точки зрения возможного исхода конфликта и его последствий для людей. По словам представителя американского президента, глава Белого дома стремится найти решение, которое принесёт пользу всем сторонам.
Зять Трампа также напомнил о его опыте в бизнесе. Кушнер отметил, что в деловой сфере переговоры строятся по принципу win-win, когда каждая сторона получает определённую выгоду.
При этом Кушнер противопоставил такой подход войне. Он заявил, что вооружённый конфликт приводит к потерям для всех участников, тогда как мирные договорённости и деловое сотрудничество способны дать положительный результат.
«Наша роль заключается в том, чтобы пытаться добиваться мира», — сказал Кушнер про себя и представителя лидера США Стива Уиткоффа.
Ранее Life.ru сообщал, что официальная часть переговоров Владимира Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Киеве завершилась. После встречи американские представители заявили о готовности продолжить дипломатические контакты. Перед поездкой в украинскую столицу Уиткофф и Кушнер провели переговоры с Владимиром Путиным в Москве.
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