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Опубликовано 19 октября, 16:03

Порноактриса Лола Тейлор отсудила квартиру в Москве, изъятую из-за чужих долгов

Лола Тейлор. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lolataylor2

Лола Тейлор. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lolataylor2

Актриса фильмов для взрослых Любовь Бушуева, известная под псевдонимом Лола Тейлор, добилась возвращения квартиры в московском районе Кузьминки, которую ранее у неё изъяли из-за банкротства прежнего владельца. Арбитражный суд Москвы распорядился восстановить запись о праве собственности женщины в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Спор разгорелся вокруг однокомнатной квартиры, которую Бушуева приобрела в 2016 году за 5,5 миллиона рублей. До этого недвижимость несколько раз перепродавали. Первоначальным владельцем был москвич Владимир Брюханов, признанный банкротом в сентябре 2019 года.

Финансовый управляющий должника и один из кредиторов потребовали признать цепочку сделок недействительной. Они указывали, что деньги от продажи жилья не поступали на счета Брюханова, а официальные доходы покупателей вызывали сомнения в их способности оплатить недвижимость. На момент сделок у москвича имелись долги на десятки миллионов рублей.

В декабре 2024 года суд первой инстанции счёл перепродажи взаимосвязанными мнимыми сделками и постановил вернуть квартиру в конкурсную массу банкрота. Однако Бушуева обжаловала решение и добилась его отмены.

Апелляционная инстанция признала покупку законной, а затем эту позицию поддержал окружной суд. Выяснилось, что актриса регулярно пополняла сберегательный счёт и непосредственно в день сделки сняла более 6,7 миллиона рублей. Кроме того, она проживала в спорной квартире и оплачивала её содержание.

Кассация согласилась с незаконностью лишь первых двух сделок, но не покупки жилья Бушуевой. После этого Арбитражный суд Москвы удовлетворил её заявление о повороте исполнения судебного акта, распорядившись восстановить право собственности на квартиру.

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Наталья Демьянова
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