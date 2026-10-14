Моргенштерна* через суд выписали из проданной три года назад квартиры в Москве

Рэпера Алишера Моргенштерна* принудительно сняли с регистрационного учёта в московской квартире, которую он продал ещё три года назад. Новая владелица недвижимости добилась этого через суд, поскольку уехавший из России артист так и не выполнил обещание выписаться самостоятельно, узнал SHOT.

Квартира находится в Беговом районе столицы. По данным Telegram-канала, в июле 2023 года музыкант продал жильё своей знакомой, договорившись, что самостоятельно решит вопрос с регистрацией. Однако после отъезда рэпера в Израиль ситуация осталась без изменений.

Женщина несколько лет ждала, пока бывший собственник выполнит обязательство. В итоге ей пришлось обратиться за судебной защитой. Исковые требования удовлетворили полностью, лишив Моргенштерна* права регистрации по прежнему адресу.

При этом речь идёт именно о снятии с регистрационного учёта, а не о физическом выселении артиста. К моменту разбирательства квартира уже принадлежала другому человеку, а сам исполнитель находился за границей.

Ранее Life.ru рассказывал о судебных разбирательствах вокруг недвижимости Моргенштерна*. В августе стало известно, что Савёловский районный суд Москвы готовится рассмотреть иск о признании музыканта утратившим право пользования жильём. Тогда же артист столкнулся с ограничениями в отношении других объектов недвижимости из-за неисполненных финансовых обязательств.

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