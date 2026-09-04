«Портал в преисподнюю»: В Петербурге провалилась кольцевая автодорога

Пробка длиной 7,6 километра образовалась на северо-востоке КАД Санкт-Петербурга после провала дорожного покрытия. Затор зафиксировали к 17:00 на внешнем кольце магистрали.

На КАД образовалась дыра. Фото © VK / Санкт-Петербург Live

Асфальт просел днём 4 сентября на 32-м километре трассы. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», причиной стал «локальный размыв основания дороги». На повреждённом участке перекрыли третью и четвёртую полосы. Проезд сохраняется по двум оставшимся рядам.

Возле провала установили предупреждающие знаки и разместили автомобили прикрытия. Информацию об ограничениях также вывели на дорожные табло. Специалисты подрядной организации обследуют участок, выясняют причины размыва и определяют сроки восстановительных работ.

Ранее из-за неисправного состава останавливалось движение на Кировско-Выборгской линии петербургского метро. Временно были закрыты на вход несколько станций, а пассажирам рекомендовали пользоваться наземным транспортом.