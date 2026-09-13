После атаки дронов ВСУ в Нижнекамске повреждены жилые дома. В зданиях выбило окна, и появились трещины в оконных рамах. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

«После сегодняшней атаки в некоторых домах есть повреждения: выбиты окна, появились трещины в оконных рамах», — написал он в своём Telegram-канале.

Жителям, чьё имущество оказалось повреждено, предложили обратиться в специальную службу для регистрации обращений. После поступления заявки специалисты должны зафиксировать сведения о происшествии и рассказать владельцам пострадавшего имущества, что делать дальше.

Напомним, что утром Нижнекамск снова оказался под атакой беспилотников. На одном из промышленных предприятий после налёта вспыхнул пожар, который сейчас тушат пожарные расчёты. Несмотря на происшествие, работа объекта продолжается без остановки. Производственный процесс переведён в штатный режим не был.