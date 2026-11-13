Грузинский борец Саба Лазишвили заменит россиянина Умара Нурмагомедова на турнире Real American Freestyle (RAF) в Абу-Даби. Примечательно, что 21-летний спортсмен участвовал в недавней массовой драке с участием брата Умара, Усмана Нурмагомедова. Об изменениях в составе участников сообщили организаторы соревнований.

Лазишвили выйдет на ковёр 14 ноября против 47-летнего американца Юрайи Фейбера, бывшего претендента на чемпионский пояс UFC. Изначально именно с ним должен был встретиться Нурмагомедов, для которого турнир стал бы дебютным в RAF.

Новый участник схватки оказался в центре громкого конфликта 11 ноября. Тогда в холле гостиницы в Абу-Даби произошла массовая потасовка между представителями команд Усмана Нурмагомедова и бывшего чемпиона UFC Мераба Двалишвили.

По словам Двалишвили, россиянин вместе с сопровождавшими его людьми напал на него и Лазишвили во время интервью. После столкновения грузинский боец опубликовал фотографии с повреждениями лица. Обстоятельства конфликта выясняют правоохранительные органы ОАЭ.

Полиция Абу-Даби сообщила о задержании десяти человек после драки. Восемь из них подозреваются в непосредственном участии в потасовке, ещё двоих задержали за видеосъёмку произошедшего.

После скандала руководство RAF объявило, что Усман Нурмагомедов не сможет присутствовать на турнире. При этом причина снятия с соревнований его брата Умара официально не уточнялась. Сам Двалишвили, несмотря на произошедшее, по-прежнему заявлен на схватку с Марлоном Мораесом.