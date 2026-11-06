Президент США Дональд Трамп объявил Овальный кабинет Белого дома национальным памятником, чтобы защитить его от масштабных перестроек в будущем. Соответствующий документ американский лидер подписал спустя два дня после промежуточных выборов в Конгресс, на которых республиканцы потерпели поражение. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Новый статус получили не только сам Овальный кабинет, но и прилегающие помещения, включая зал заседаний президентской администрации. Согласно документу, любые существенные изменения исторической архитектуры теперь должны проходить специальную проверку.

«Мы делаем его национальным памятником, и никому не будет позволено его трогать», — заявил Трамп во время подписания документа. По его словам, он хочет защитить знаменитый кабинет от возможного разрушения или радикальной перестройки будущими хозяевами Белого дома.

При этом полностью запретить преемникам менять интерьер Трамп не смог. В подписанном документе прямо предусмотрено право президента обновлять обстановку, выбирать мебель и проводить обычные ремонтные работы, если они не нарушают исторический облик помещения.

Во время второго президентского срока Трамп заметно изменил оформление Овального кабинета, добавив многочисленные золотые элементы, массивные рамы для портретов и декоративные детали. Сам американский лидер неоднократно хвалил обновлённый интерьер и утверждал, что он производит впечатление на иностранных гостей.

Однако не всем понравилась тяга президента к позолоте. Его предшественник Барак Обама во время предвыборного выступления сравнил оформление Белого дома с рестораном, который мог бы открыть бывший иракский лидер Саддам Хусейн.

«Он сделал Белый дом таким, будто Саддам Хусейн открыл фабрику чизкейков», — пошутил Обама, высмеивая обилие золотых украшений.