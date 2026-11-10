Число пассажирских поездов, задерживающихся из-за обрушения железнодорожного моста в Архангельской области, увеличилось с восьми до десяти. Движение на перегоне Черёмуха — Виледь Северной железной дороги по-прежнему приостановлено. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании.

Задержки затронули поезда, связывающие Москву, Санкт-Петербург, Адлер, Новороссийск, Воркуту, Сыктывкар и Лабытнанги. В обновлённый список вошли составы № 310, 22, 98, 376, 42, 311, 41, 21, 375 и 97.

Для пассажиров организовали перевозку автобусами через участок, на котором невозможно движение поездов. После пересадки люди продолжают путешествие по своим маршрутам на железнодорожном транспорте. Сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам необходимую помощь. Тем, чьи поезда задержатся более чем на четыре часа, обещают предоставить питание.

Напомним, утром 10 ноября около 05:10 на перегоне Черёмуха — Виледь обрушился пролёт железнодорожного моста через реку Виледь. В результате с рельсов сошли вагоны грузового состава. В оперативном штабе правительства Архангельской области сообщили, что после схода вагонов грузового поезда на перегоне Черёмуха — Виледь разлива нефтепродуктов не произошло, поскольку цистерны в составе оказались пустыми.