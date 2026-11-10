В Архангельской области не произошло разлива нефтепродуктов после схода вагонов грузового поезда на перегоне Черёмуха — Виледь. Цистерны в составе оказались пустыми. Об этом сообщили в оперативном штабе регионального правительства.

«Цистерны в составе грузового поезда были пустыми. Разлива нефтепродуктов не произошло», — заявил первый заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин.

ЧП произошло утром 10 ноября около 05:10. На перегоне Черёмуха — Виледь обрушился пролёт железнодорожного моста через реку Виледь, после чего несколько вагонов грузового состава сошли с рельсов.