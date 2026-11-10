В Архангельской области не обнаружили разлива нефтепродуктов после схода вагонов
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В Архангельской области не произошло разлива нефтепродуктов после схода вагонов грузового поезда на перегоне Черёмуха — Виледь. Цистерны в составе оказались пустыми. Об этом сообщили в оперативном штабе регионального правительства.
«Цистерны в составе грузового поезда были пустыми. Разлива нефтепродуктов не произошло», — заявил первый заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин.
ЧП произошло утром 10 ноября около 05:10. На перегоне Черёмуха — Виледь обрушился пролёт железнодорожного моста через реку Виледь, после чего несколько вагонов грузового состава сошли с рельсов.
Ранее Life.ru сообщал о крупной железнодорожной аварии в Египте, где несколько пассажирских вагонов сошли с рельсов. По данным местного Минздрава, в результате происшествия погибли четыре человека и ещё 88 получили травмы. Для помощи пострадавшим привлекли десятки машин скорой помощи.