Четыре человека погибли, ещё 88 получили травмы в результате железнодорожной катастрофы в районе города Эль-Айят египетской провинции Гиза. Такие данные приводятся в сообщении Минздрава страны.

К месту происшествия направили спасательные подразделения, медицинские бригады и специальную железнодорожную технику. По информации египетских властей, для эвакуации пострадавших задействовали 52 автомобиля скорой помощи.

Раненых доставляли в медицинские учреждения провинций Гиза и Бени-Суэйф. В больницах был введён повышенный режим готовности для оказания необходимой помощи пострадавшим.

На месте катастрофы продолжаются работы по устранению последствий столкновения и восстановлению железнодорожного движения. Компетентным органам предстоит установить причины происшествия.