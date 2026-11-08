Четыре человека погибли, ещё 88 пострадали при сходе поезда с рельсов в Египте
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Четыре человека погибли, ещё 88 получили травмы в результате железнодорожной катастрофы в районе города Эль-Айят египетской провинции Гиза. Такие данные приводятся в сообщении Минздрава страны.
К месту происшествия направили спасательные подразделения, медицинские бригады и специальную железнодорожную технику. По информации египетских властей, для эвакуации пострадавших задействовали 52 автомобиля скорой помощи.
Раненых доставляли в медицинские учреждения провинций Гиза и Бени-Суэйф. В больницах был введён повышенный режим готовности для оказания необходимой помощи пострадавшим.
На месте катастрофы продолжаются работы по устранению последствий столкновения и восстановлению железнодорожного движения. Компетентным органам предстоит установить причины происшествия.
Авария произошла 8 ноября в провинции Гиза, между станциями Кафр-Аммар и Эль-Ракка. По данным египетского издания Al Mal, опубликовавшего сообщение национальной железнодорожной компании, поезд № 134, следовавший из Гизы в Файюм, столкнулся с задней частью состава № 2010, направлявшегося из Каира в Асуан. От удара несколько пассажирских вагонов сошли с рельсов.