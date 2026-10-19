После пожара на военной базе в Канаде госпитализировали 39 человек

После масштабного пожара на военной базе Уэйнрайт в канадской провинции Альберта в больницы доставили 39 пострадавших. Состояние как минимум 19 из них оценивается как критическое. Об этом сообщила премьер провинции Даниэль Смит на пресс-конференции в Эдмонтоне.

По словам главы региона, некоторые пострадавшие получили тяжёлые ожоги. Им может потребоваться интенсивное лечение на протяжении нескольких недель или даже месяцев. Для эвакуации раненых задействовали 22 машины скорой помощи, шесть самолётов и два вертолёта. Пациентов распределили по медицинским учреждениям провинции.

Трагедия произошла 17 октября во время военных учений. Огонь возник на территории полигона и из-за сильного ветра стремительно распространился, застигнув военнослужащих врасплох. По официальным данным, погибли четыре человека. Причины возгорания расследуются.

Ситуация в Уэйнрайте во время пожара на военной базе. Видео © X / SillyRabbitFaFo / bkbrey

Пожар также нарушил проведение досрочного голосования перед референдумом 19 октября, на котором жители Альберты должны решить, следует ли провинции начать процесс возможного выхода из состава Канады. Избирательная комиссия закрыла ближайший к военной базе участок.