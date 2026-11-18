Дизайнер и блогер Артемий Лебедев объявил, что стал амбассадором финтех-сервиса «Плати по всему миру». Таким образом, получила продолжение история с необычным рекламным баннером, который ранее привлёк внимание Ксении Собчак. Телеведущая тогда даже усомнилась, знает ли сам Лебедев об использовании его изображения.

«Важнейшая новость — я стал амбассадором финтех-сервиса „Плати по всему миру“», — сообщил дизайнер в своём Telegram-канале.

Лебедев пояснил, что сервис занимается выпуском карт для оплаты зарубежных онлайн-сервисов и покупок за границей. По его словам, такой продукт ему не стыдно рекомендовать.

В компании также подтвердили сотрудничество с дизайнером. Директор по развитию сервиса Павел Белов назвал появление нового амбассадора знаковым событием и подчеркнул, что Лебедев не понаслышке знаком с вопросами оплаты за рубежом благодаря своему опыту путешествий.

История началась несколькими днями ранее, когда на главной странице сайта сервиса появилось изображение Лебедева с необычной причёской. Синие волосы дизайнера на баннере были дополнены белыми полосами, которые вместе складывались в стилизованное изображение планеты — логотип компании.

Теперь дизайнер публично подтвердил партнёрство, а необычный баннер получил объяснение.