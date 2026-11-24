В Индии бездомный пёс отправился на похороны пенсионера, который ежедневно делился с ним едой. Трогательную историю из города Сехора рассказывает издание India Today.

До выхода на пенсию 75-летний Моханлал Райквар много лет работал в банке. Мужчина жил в районе Манди, где обитала дворняга по кличке Калу. Местные жители периодически подкармливали четвероногого, однако бывший банковский служащий заботился о нём ежедневно, разговаривал с ним и обращался по имени. Со временем между ними возникла привязанность.

На минувшей неделе Райквар скончался. Когда родные и знакомые отправились к кремационной площадке Вишрам-Гхат, Калу самостоятельно присоединился к процессии. Добравшись до места, четвероногий дождался окончания всех траурных обрядов.

Затем он устроился среди собравшихся на поминках. Калу не покинул компанию даже во время двухминутного молчания в память об умершем.