Не смогла проститься: Кошка всю церемонию просидела на крышке хозяйского гроба
В Турции кошка не отходила от гроба умершего хозяина до конца похорон
Обложка © Politikam
В Турции кошка отказалась покидать гроб своего умершего хозяина во время церемонии прощания. Животное, которое долгие годы прожило рядом с пожилым мужчиной, забралось на гроб и оставалось там до окончания похорон. Трогательная сцена растрогала присутствующих, сообщает турецкое издание Politikam.
По информации журналистов, после смерти пожилого владельца питомицу принесли на траурную церемонию. Оказавшись рядом с гробом, кошка сразу запрыгнула на него и больше не уходила.
Как рассказали очевидцы, мужчина много лет заботился о животном, кормил его и ухаживал за ним. Привязанность кошки к хозяину проявилась и во время последнего прощания.
Присутствующие на похоронах были глубоко тронуты поведением питомицы. Для многих гостей церемонии кошка, неподвижно сидевшая на гробу, стала самым эмоциональным моментом прощания.
Ранее Life.ru рассказывал о коте из Дагестана, который семь лет прожил на могиле умершего хозяина. Когда животное обнаружили волонтёры, оно находилось в тяжёлом состоянии. Питомца доставили на лечение в Санкт-Петербург, где ветеринарам удалось стабилизировать его состояние.