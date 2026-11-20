В Турции кошка отказалась покидать гроб своего умершего хозяина во время церемонии прощания. Животное, которое долгие годы прожило рядом с пожилым мужчиной, забралось на гроб и оставалось там до окончания похорон. Трогательная сцена растрогала присутствующих, сообщает турецкое издание Politikam.

По информации журналистов, после смерти пожилого владельца питомицу принесли на траурную церемонию. Оказавшись рядом с гробом, кошка сразу запрыгнула на него и больше не уходила.

Как рассказали очевидцы, мужчина много лет заботился о животном, кормил его и ухаживал за ним. Привязанность кошки к хозяину проявилась и во время последнего прощания.

Присутствующие на похоронах были глубоко тронуты поведением питомицы. Для многих гостей церемонии кошка, неподвижно сидевшая на гробу, стала самым эмоциональным моментом прощания.