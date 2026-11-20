Стендап-комика Элдоса Алмазова похоронили в Ошской области Киргизии, где он родился и вырос. О состоявшихся похоронах ТАСС сообщили родственники артиста.

«Похоронили на его родине, там, где он родился и вырос», — рассказал собеседник агентства.

Последние месяцы жизни 29-летний юморист провёл в Бишкеке, где лечился от остеосаркомы — агрессивной злокачественной опухоли костной ткани.

Алмазов родился 25 сентября 1997 года в селе Тельман Ошской области. С детства он страдал редким генетическим заболеванием, из-за которого перестал расти примерно в 9–10 лет. Широкую известность получил после участия в российском стендап-шоу «Открытый микрофон». Позднее комик преимущественно жил в России.

У артиста остались родители, две сестры и брат.

Ранее Life.ru сообщал, что в Киргизии прошла церемония прощания с Алмазовым. Тело юмориста доставили из Бишкека в Ош, где родные и близкие собрались на джаназу — мусульманскую похоронную молитву. По данным SHOT, комик скончался во время операции, когда у него остановилось сердце.