Стендап-комика и блогера Элдоса Алмазова сегодня провожают в последний путь в его родном Оше. Сейчас в кыргызском городе проходит джаназа — похоронная молитва по 29-летнему артисту.

По данным SHOT, Алмазов скончался накануне днём на операционном столе в Бишкеке. Телеграм-канал пишет, что до начала хирургического вмешательства комик чувствовал себя нормально и общался с близкими, а сама операция длилась около часа. Во время неё у артиста остановилось сердце.

Утром тело Алмазова доставили из Бишкека в Ош. На прощание с комиком собрались его родные и близкие.

Последние месяцы артист боролся с остеосаркомой — злокачественной опухолью костной ткани. Ему проводили химиотерапию, а в сентябре он перенёс сложную операцию на ноге и после этого заново учился ходить.

Элдос Алмазов родился в Кыргызстане и стал известен широкой аудитории после участия в шестом сезоне шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. Зрители запомнили его по самоиронии, выступлениям о собственной внешности и участию в интернет-проектах.