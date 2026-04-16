«Нужна химиотерапия и операция»: У нестареющего стендапера Элдоса Алмазова обнаружили рак

У 28-летнего комика Элдоса Алмазова диагностирована остеосаркома — агрессивная форма рака кости. Артисту требуется срочное и дорогостоящее лечение, включающее химиотерапию и хирургическое вмешательство на левой ноге. В связи с этим Алмазов обратился к своей аудитории с просьбой о финансовой поддержке и открыл сбор средств.

«Сегодня мне поставили диагноз остеосаркома, нужно срочно делать, химиотерапию, биопсию и операцию на левую ногу, всё это очень дорого стоит, у кого есть возможность помочь буду очень благодарен», — написал комик в своём Telegram-канале.

Элдос Алмазов — стендап-комик родом из Киргизии, получивший широкую известность в 2021 году после дебюта на российском телевидении. Его творчество характеризуется позитивным настроем и самоиронией, при этом значительная часть юмористического материала основана на его уникальной внешности.

Алмазов страдает гипофизарным нанизмом — эндокринным заболеванием, обусловленным недостатком соматотропина (гормона роста). Вследствие этого его рост во взрослом возрасте составляет 130 см, что придаёт ему внешнее сходство с ребёнком.

