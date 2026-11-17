Ирландский боксёр Ли Ривз скончался в возрасте 31 года после тяжёлой травмы головного мозга, полученной во время поединка. Более трёх месяцев спортсмен находился в больнице, однако усилия врачей не помогли спасти ему жизнь. О трагедии сообщает издание Limerick Leader.

Роковой бой состоялся 1 августа в Дублине. Соперником Ривза стал его соотечественник Гэри Калли. В десятом раунде спортсмен пропустил мощный удар, оказался на настиле и потерял сознание. Медики оказали ему экстренную помощь, после чего вынесли пострадавшего с арены на носилках и доставили в больницу.

Врачи диагностировали серьёзное повреждение мозга и провели срочную операцию. Затем ирландца ввели в медикаментозную кому. Первоначально он проходил лечение в Дублине, но позднее его перевезли в клинику родного Лимерика, поближе к семье. Несмотря на появившиеся признаки улучшения, состояние боксёра осложнилось инфекцией. 16 ноября его сердце остановилось.

Ривз пять раз завоёвывал звание чемпиона Ирландии среди любителей. На профессиональном уровне он провёл 18 встреч, одержав 16 побед, из которых 11 завершились нокаутом. За пределами ринга спортсмен активно участвовал в благотворительных проектах.