Бывший полузащитник сборной Бразилии Дино Сани умер 15 ноября в возрасте 94 лет. О смерти чемпиона мира 1958 года сообщила Бразильская конфедерация футбола. Причина смерти не названа.

На чемпионате мира в Швеции Сани вышел в стартовом составе в первых двух матчах — против Австрии и Англии. Затем полузащитник получил мышечную травму и пропустил оставшуюся часть турнира, в котором Бразилия впервые стала чемпионом мира. За национальную команду он провёл 24 матча.

На клубном уровне Сани выступал за «Палмейрас», «Сан-Паулу», аргентинскую «Боку Хуниорс», «Милан» и «Коринтианс». В составе итальянского клуба он выиграл чемпионат страны в сезоне 1961/62 и Кубок европейских чемпионов в 1963 году.

После завершения игровой карьеры Сани стал тренером. Он работал с бразильскими клубами, «Пеньяролем», «Бокой Хуниорс» и сборной Катара.

Ранее сообщалось о смерти советского гимнаста Валерия Кердемелиди. Он умер 10 ноября в возрасте 88 лет. На Олимпиаде 1960 года в Риме спортсмен завоевал серебро в командном многоборье в составе сборной СССР. Вместе с командой он также занял второе место на чемпионатах мира 1962 и 1966 годов. В 1962 году Кердемелиди стал абсолютным чемпионом СССР. Год спустя на чемпионате Европы в Белграде он выиграл пять медалей — две серебряные и три бронзовые.