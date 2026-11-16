На 87-м году жизни скончался бывший заместитель председателя правительства России Михаил Полторанин. О смерти политика «Интерфаксу» сообщил его сын Константин. Причина смерти пока не уточняется.

Полторанин был одной из заметных фигур российской политики начала 1990-х годов. Он занимал должности министра печати и массовой информации (1990-1992) и вице-премьера (с 22 февраля по 25 ноября 1992 года), а также возглавлял специальную президентскую комиссию по архивам, занимавшуюся изучением и рассекречиванием документов советского периода.

Свою карьеру Полторанин начинал в журналистике. Сотрудничал с различными советскими изданиями, включая газету «Правда», а позднее возглавил редакцию «Московской правды». Впоследствии перешёл на государственную службу.

Полторанин был народным депутатом СССР, а затем избирался депутатом Государственной думы первого созыва. После ухода с высоких государственных постов продолжал выступать с политическими комментариями и оценками событий эпохи распада Советского Союза.

Будущий политик родился 22 ноября 1939 года. До своего 87-летия он не дожил шесть дней.

Ранее Life.ru рассказывал, что Михаил Полторанин в 2021 году заявил об отказе Бориса Ельцина от предложения по Крыму, которое, по его словам, обсуждалось с Киевом в начале 1990-х. Экс-вице-премьер утверждал, что украинская сторона предлагала передать полуостров России в обмен на бесплатные поставки газа в течение десяти лет. По его версии, первый российский президент не поддержал эту идею, посчитав возможным перебазировать Черноморский флот в Санкт-Петербург.