Умер бывший министр морского флота СССР Юрий Вольмер

Бывший министр морского флота СССР Юрий Вольмер умер на 94-м году жизни. Печальное известие 30 августа сообщил Минтранс России, назвав его одним из выдающихся организаторов отечественной морской отрасли.

«Минтранс России с глубоким прискорбием извещает о кончине Вольмера Юрия Михайловича — выдающегося организатора морской отрасли, министра морского флота СССР», — говорится в сообщении ведомства. Там выразили соболезнования родным и близким экс-министра.

Вольмер родился 28 августа 1933 года на Дальнем Востоке. В 1957 году он окончил Владивостокское высшее инженерное мореходное училище, после чего прошёл путь от матроса до капитана дальнего плавания.

С 1981 по 1986 год Вольмер возглавлял Дальневосточное морское пароходство. 24 октября 1986 года он стал министром морского флота СССР и занимал этот пост до 1991-го, фактически став последним руководителем ведомства в советский период.

На посту министра Вольмер курировал развитие портовой инфраструктуры, создание новых перевозочных комплексов и программы обновления флота. Он был награждён орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и «Знак Почёта», а также имел звание почётного работника морского флота.

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