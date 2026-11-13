Сборная России по боксу не выступит на первенстве Европы среди спортсменов 19–22 лет, которое пройдёт в хорватском Порече с 15 по 24 ноября. Федерация бокса России отказалась отправлять команду на турнир из-за ограничений на использование национальной символики и проблем с получением виз.

В организации пояснили, что причиной решения стала позиция Министерства туризма и спорта Хорватии, не допускающего выступления россиян под национальным флагом и с гимном. Кроме того, некоторым членам российской делегации не выдали въездные документы.

«Мы неоднократно заявляли о нашей твёрдой позиции: без флага и гимна России – никакого участия в международных соревнованиях», — заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.

По его словам, особенно обидно, что от сложившейся ситуации пострадали молодые спортсмены, только начинающие международную карьеру. В составе российской сборной на соревнования должны были отправиться действующие чемпионы мира и Европы.

Беспутин считает, что от решения хорватских властей пострадали и местные болельщики, которые лишились возможности увидеть выступления сильнейших российских боксёров.

При этом генсек федерации поблагодарил руководство World Boxing и European Boxing за конструктивное сотрудничество. Он выразил надежду, что в дальнейшем подобных ситуаций удастся избежать.

Ранее Life.ru рассказывал, что три российские гимнастки не смогли выступить на чемпионате мира в Нидерландах из-за отказа в визах. Среди них оказались Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова. Несмотря на допуск к международным соревнованиям, спортсменки не смогли приехать на турнир в Роттердаме.