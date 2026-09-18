«Последняя партия лета»: Москву ждёт потепление до +21, а затем дожди

В выходные в Москву и Центральную Россию вернётся комфортное сентябрьское тепло. В воскресенье воздух в столице прогреется до +21 градуса, рассказал в соцсети ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В выходные природа сыграет свою последнюю летнюю партию», — спрогнозировал синоптик.

В ночь на субботу столбики термометров покажут от +7 до +10 градусов. Днём ожидается до +16…+19, облаков станет больше, местами возможен небольшой дождь. В воскресенье ночью будет от +9 до +12 градусов, а после полудня — до +18…+21. Это примерно на шесть градусов выше климатической нормы. Утром местами образуется туман, видимость может ухудшиться до одного километра.

Сейчас через Центральную Россию проходит холодный атмосферный фронт. Он принёс дожди и понизил дневную температуру до +15…+16 градусов. На следующей неделе погода начнёт перестраиваться перед осенним равноденствием, которое наступит 23 сентября. По словам Тишковца, регион накроют существенные дожди, а температура днём уже не превысит +16 градусов.

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