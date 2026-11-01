Российское посольство потребовало от властей Нидерландов провести полноценное расследование нового акта вандализма на советском воинском кладбище «Эревелд» под городом Лёсден. Дипломаты настаивают на поиске виновных и мерах, которые защитят мемориал от повторных нападений, заявили в дипмиссии ТАСС.

Поводом стали надписи, оставленные неизвестными 31 октября на обелиске и памятной стене красной и чёрной краской. Это уже второе осквернение кладбища за год. После июльского нападения преступников так и не нашли, а достаточной защиты захоронения, как считают в посольстве, не обеспечили.

«Рассчитываем, что на этот раз компетентные органы Королевства не ограничатся формальным реагированием, а предпримут реальные шаги для поиска виновных и предотвращения аналогичных преступлений», — подчеркнули российские дипломаты.

Посольство продолжает следить за разбирательством и поддерживает связь с фондом «Советское поле славы», который управляет кладбищем.

Между тем ещё в июле нидерландская полиция обнаружила вещественные доказательства после предыдущего нападения на советское кладбище. Тогда вандалы испортили более 150 надгробий, а криминалисты нашли на территории пустые аэрозольные баллончики. В середине июля правоохранители продолжали изучать улики, но задержанных по делу не было.