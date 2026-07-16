Вещдоки обнаружили на осквернённом советском кладбище в Нидерландах

Полиция Нидерландов обнаружила вещественные доказательства после осквернения кладбища советских воинов под городом Лёсден. Об этом ТАСС сообщил представитель полиции Утрехта Вим Хоонхаут.

По его словам, масштабное расследование продолжается. На территории кладбища правоохранители нашли пустые аэрозольные баллончики, которые сейчас изучают специалисты-криминалисты. При этом задержанных по делу пока нет. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и выясняет, кто может стоять за актом вандализма.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала инцидент, заявив, что подобные преступления становятся возможными на фоне многолетнего отношения ряда западных стран к исторической памяти.

Мемориал «Советское поле славы» в Лёсдене был открыт в 1948 году и является единственным военным кладбищем в Нидерландах, посвящённым погибшим советским военнослужащим. Большинство похороненных там солдат умерли в немецком плену на территории Нидерландов и Германии. Среди них — 101 советский военнопленный из лагеря Амерсфорт, расстрелянный нацистами в 1942 году.