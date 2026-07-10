Посольство РФ контролирует расследование вандализма на кладбище в Нидерландах

Посольство России в Нидерландах заявило, что вопрос осквернения кладбища советских воинов в мемориальном комплексе «Советское поле славы» под городом Лёсден находится под самым пристальным контролем.

«Держим вопрос об осквернении надгробий на мемориале «Советское поле славы» на самом пристальном контроле. Находимся в плотном контакте с руководством фонда данного воинского захоронения», — цитирует представителей посольства ТАСС.

В диппредставительстве подчеркнули, что подобное злодеяние недопустимо и будут добиваться от властей Нидерландов скорейшего расследования и привлечения виновных к ответственности. Особую тревогу вызывают факты, что объектом нападения стало место, где покоятся представители разных народов бывшего СССР, ставшие жертвами приспешников Гитлера.

Представители посольства намерены посетить оскверненное кладбище после проведения следственных мероприятий для оценки ущерба и восстановления памятников.

Ранее глава Минобороны Нидерландов Дилан Йешильгёз‑Зегериус публично осудила акт вандализма в мемориальном комплексе «Советское поле славы» под Лёсденом. Она назвала осквернение могил советских воинов абсолютно неприемлемым и призвала уважать воинские захоронения, которые стали «последним пристанищем» солдат, погибших во Второй мировой войне.