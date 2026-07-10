«Руки прочь»: Министр обороны Нидерландов осудила осквернение кладбища советских воинов
Глава Минобороны Нидерландов осудила осквернение советского кладбища
Обложка © ТАСС / Robin Utrecht/ANP/Sipa USA
Глава Минобороны Нидерландов Дилан Йешильгёз-Зегериус назвала недопустимым осквернение кладбища советских воинов в мемориальном комплексе «Советское поле славы» под городом Лёсден.
«Руки прочь от воинских захоронений — и точка. Осквернение советского воинского кладбища рядом с бывшим концлагерем Амерсфорт абсолютно неприемлемо», — написала министр в X.
Она подчеркнула, что «последнее пристанище» солдат заслуживает уважения и достойного обращения.
Напомним, в Нидерландах был зафиксирован вопиющий акт вандализма: неизвестные испортили более 150 надгробий советских солдат на кладбище в мемориальном комплексе «Советское поле славы» под городом Лёсден — месте последнего упокоения 865 военнослужащих СССР, погибших во время Второй мировой войны.
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