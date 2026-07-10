«Вы же-с и вандалы-с»: Захарова — об осквернивших кладбище советских воинов в Нидерландах
Захарова: В осквернении кладбища в Лесдене виноваты сами западные власти
Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала осквернение советского кладбища в Нидерландах, где неизвестные повредили более 150 надгробий в мемориальном комплексе «Советское поле славы» под городом Лёсден. По словам дипломата, ответственность за подобные акты лежит на западных государствах, которые на протяжении десятилетий «создавали атмосферу, в которой подобные преступления стали возможны».
«Перефразируя Фёдора Михайловича Достоевского: «Вы же-с и вандалы-с». <...> Вы сносили памятники, переписывали историю, продвигали псевдоисторические концепции, пытались вычеркнуть решающий вклад Советского Союза в Победу <...> И да, вы вскормили нацизм на Украине и неонацистов у себя в странах», — заявила Захарова.
Она подчеркнула, что российское посольство в Нидерландах даст официальный комментарий по инциденту, а на следующем брифинге ведомство расскажет подробности.
Мемориальный комплекс «Советское поле славы» является местом упокоения 865 советских солдат, погибших во время Второй мировой войны, и играет важную роль в сохранении исторической памяти.
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