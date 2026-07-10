Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала осквернение советского кладбища в Нидерландах, где неизвестные повредили более 150 надгробий в мемориальном комплексе «Советское поле славы» под городом Лёсден. По словам дипломата, ответственность за подобные акты лежит на западных государствах, которые на протяжении десятилетий «создавали атмосферу, в которой подобные преступления стали возможны».

«Перефразируя Фёдора Михайловича Достоевского: «Вы же-с и вандалы-с». <...> Вы сносили памятники, переписывали историю, продвигали псевдоисторические концепции, пытались вычеркнуть решающий вклад Советского Союза в Победу <...> И да, вы вскормили нацизм на Украине и неонацистов у себя в странах», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что российское посольство в Нидерландах даст официальный комментарий по инциденту, а на следующем брифинге ведомство расскажет подробности.

Мемориальный комплекс «Советское поле славы» является местом упокоения 865 советских солдат, погибших во время Второй мировой войны, и играет важную роль в сохранении исторической памяти.