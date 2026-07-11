В Нидерландах начали очистку осквернённых могил советских воинов

В Нидерландах специалисты приступили к очистке надгробий на мемориальном комплексе «Советское поле славы» после акта вандализма. Об этом сообщил одноимённый фонд, который занимается поддержанием кладбища советских воинов под Лесденом.

«Специалисты были направлены для очистки обелиска, стены и поврежденных надгробий, а также для удаления граффити», — говорится в заявлении фонда, поступившем в распоряжение агентства.

Работы уже начаты. Фонд не уточняет, сколько времени займёт полное восстановление мемориала. Советское поле Славы в Лёсдене — единственное военное кладбище в Нидерландах, где покоятся 865 советских воинов и других жертв Второй мировой войны, в основном погибших в немецком плену, включая 101 военнопленного из лагеря Амерсфорт, умерших от голода и издевательств или расстрелянных в 1942 году; в последние годы ведётся работа по установлению личностей захороненных и поиску их родственников.

Напомним, в Нидерландах на кладбище советских воинов в мемориале «Эревелд» неизвестные оставили оскорбительные надписи, повредив надгробия. Нидерландский военный фонд осудил вандализм как проявление неуважения к памяти 865 жертв Второй мировой войны, преимущественно красноармейцев, погибших в немецком плену или казнённых нацистами.