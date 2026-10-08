Поставки оружия через Львов под угрозой: журналист из США объяснил последствия ударов по мостам Киева

Российские удары по мостам через Днепр в Киеве осложнили переброску военных грузов с запада Украины к линии фронта. Такую оценку дал американский журналист Джон Хелмер в эфире YouTube-канала. По его мнению, повреждение ключевых переправ создаёт серьёзные препятствия для маршрута снабжения ВСУ, проходящего от польской границы через Львов и Киевскую область.

Хелмер обратил внимание на участившиеся атаки на транспортную инфраструктуру украинской столицы. Он считает, что российские войска пытаются затруднить сообщение Киева с другими регионами страны, прежде всего на направлениях, используемых для доставки военных грузов.

Особое значение, по словам журналиста, имеют удары по Северному и Южному мостам. Хотя переправы не были полностью разрушены, повреждения и ограничения движения способны существенно снизить их пропускную способность.

В результате, полагает Хелмер, возникают заторы на маршрутах доставки вооружений и техники, поступающих через западные области Украины. Это может осложнить дальнейшую транспортировку грузов на восток, где продолжаются боевые действия.

Журналист также связал происходящее с российским наступлением, заявив, что действия ВС РФ дают ожидаемый результат.

Удары по киевским мостам действительно фиксировались в начале октября. После повреждения Южного и Северного мостов городские власти вводили ограничения для транспорта. Американская газета The New York Times предупреждала, что длительное закрытие переправ может обернуться масштабными логистическими проблемами для украинской столицы и других регионов страны.