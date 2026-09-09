Пострадавший при атаке ВСУ храм в Новороссийске восстановят

Храм святителя Спиридона Тримифунтского в Новороссийске, серьёзно пострадавший при атаке беспилотников ВСУ, восстановят. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Сначала специалисты демонтируют повреждённый купол, чтобы исключить обрушение кровли, и расчистят прилегающую территорию. После этого подрядная организация приступит к восстановительным работам, а новые стеклопакеты для храма уже заказаны.

«Это покушение на духовные ценности нашего города — непростительное преступление. Только вместе мы способны вернуть храму его прежний вид и укрепить то, что нельзя разрушить — наше единство и веру», — написал Кравченко в Telegram-канале.

Ранее Life.ru сообщал, что ночная атака беспилотников на Новороссийск привела к серьёзным последствиям для городской инфраструктуры. Повреждения получили пять многоквартирных домов, три частных домовладения, православный храм и детский сад. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе ребёнок, ещё 29 получили ранения.