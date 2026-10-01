Поступления налога на доходы по вкладам в 2027 году превысят 1 трлн
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Поступления в федеральный бюджет от НДФЛ на процентные доходы по банковским вкладам в 2027 году ожидаются на уровне 1,017 трлн рублей. Такая оценка приведена в документах к проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы.
В 2028 году поступления по этой статье прогнозируются в размере 305,6 млрд рублей, в 2029-м — 307,4 млрд.
Общий объём поступлений НДФЛ в федеральный бюджет предусмотрен на уровне 1,965 трлн рублей в 2027 году. На 2028 год заложено 1,341 трлн рублей, на 2029-й — 1,425 трлн.
НДФЛ с процентных доходов по банковским вкладам зачисляется в федеральный бюджет. При этом налог начисляется не на саму сумму депозита, а на облагаемую часть полученных процентов.
Ранее Life.ru писал, что по действующей формуле необлагаемый процентный доход по вкладам за 2026 год составляет 160 тысяч рублей при максимальной ключевой ставке 16%. Налог начисляется только на доход сверх установленного лимита. Life.ru также подробно разбирал порядок расчёта НДФЛ с банковских вкладов и сроки его уплаты.
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