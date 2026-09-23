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Опубликовано 23 сентября, 14:58

«Посвящаю ему всё своё время»: Захарова пошутила о работе с Лавровым

Мария Захарова призналась, что Сергей Лавров подарил ей книгу со своими стихами

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил Марии Захаровой сборник своих стихов, однако произведений, посвящённых лично ей, там нет. Об этом в подкасте на «Радио 1» рассказала сама официальный представитель МИД РФ.

Когда дипломата спросили, посвящала ли она сама стихи министру, она с юмором перевела разговор на службу в ведомстве.

«Я посвящаю ему работу свою, всё своё время на посту», — ответила Захарова, подчеркнув, что главным выражением уважения к руководителю для неё остаются работа и служение общему делу.

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Ранее Захарова раскрыла детали «ударной» программы Лаврова на Генассамблее ООН. Она подчеркнула, что главу МИД РФ с первого дня работы в Нью-Йорке ждёт плотный график переговоров и международных встреч.

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Борис Эльфанд
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