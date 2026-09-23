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Опубликовано 23 сентября, 14:40

Захарова допустила возвращение критиков России при соблюдении нескольких условий

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Люди, публично критиковавшие Россию, могут вернуться без лишней огласки, если не нарушали законы страны. Такую позицию обозначила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в подкасте на «Радио 1».

Дипломат предложила прежде всего учитывать желание самого человека приехать на родину. Поводом для такого решения, по её словам, может стать ностальгия.

«Важно — искренность желания, которое отвергать нельзя», — подчеркнула Захарова.

Ещё одним значимым обстоятельством она назвала извинения за прежние публичные высказывания. Если же человек закон не нарушал, он может вернуться «по-тихому».

Захарова сообщила, что её семья продолжит жить в России
Захарова сообщила, что её семья продолжит жить в России

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова раскритиковала уехавших россиян за участие в действиях против своей страны. Обсуждая зарубежные провокации вокруг выборов, она заявила, что вместо этого им следовало бы признать ошибки, вернуться и трудиться на благо России.

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