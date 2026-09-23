Захарова допустила возвращение критиков России при соблюдении нескольких условий

Люди, публично критиковавшие Россию, могут вернуться без лишней огласки, если не нарушали законы страны. Такую позицию обозначила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в подкасте на «Радио 1».

Дипломат предложила прежде всего учитывать желание самого человека приехать на родину. Поводом для такого решения, по её словам, может стать ностальгия.

«Важно — искренность желания, которое отвергать нельзя», — подчеркнула Захарова.

Ещё одним значимым обстоятельством она назвала извинения за прежние публичные высказывания. Если же человек закон не нарушал, он может вернуться «по-тихому».

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова раскритиковала уехавших россиян за участие в действиях против своей страны. Обсуждая зарубежные провокации вокруг выборов, она заявила, что вместо этого им следовало бы признать ошибки, вернуться и трудиться на благо России.