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Опубликовано 20 сентября, 03:01

Захарова сообщила, что её семья продолжит жить в России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Семья Марии Захаровой продолжит жить в России, а будущее граждан зависит от их участия в выборах. Об этом официальный представитель МИД РФ заявила в беседе с ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что высказывает личную позицию как гражданка страны. Она отметила, что её предки и родственники жили в России, семья связывает с ней дальнейшую жизнь.

По мнению Захаровой, значение выборов выходит за рамки формальной процедуры и реализации закреплённого права.

«Каждый может по-своему это как-то трактовать. Но наша жизнь и то, как мы ей будем управлять, зависит от нашего волеизъявления», — подчеркнула она.

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Ранее Захарова связала отказ многих девушек от создания семьи в 1990-е годы с влиянием СМИ. Такое мнение она высказала на пленарной сессии «Страна: государство и семья» Международного фестиваля молодёжи. По её оценке, телевидение, радио, газеты и журналы продвигали модель успеха без семьи. Главным жизненным ориентиром, как считает дипломат, тогда предлагали сделать личные достижения. При этом семейная жизнь зачастую не соответствовала образу благополучной и состоявшейся женщины, который формировали медиа.

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Антон Голыбин
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