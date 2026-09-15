«Телевизор давал другую модель»: Захарова объяснила, почему девушки в 90-е отказывались от семьи

Многие девушки в 1990-е годы исключали для себя создание семьи из-за активно продвигавшейся модели «успешной» бессемейной жизни. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на пленарной сессии «Страна: государство и семья» Международного фестиваля молодёжи.

По словам дипломата, в тот период главным ориентиром человеку предлагали считать личный успех. При этом семья, как считает Захарова, зачастую не вписывалась в образ благополучной и состоявшейся женщины.

«Только по одной причине. Потому что телевизор, радио, газеты, журналы, глянец, давали другую модель», — сказала представитель МИД.

Ранее Life.ru рассказывал, почему создание семьи оказалось почти в конце списка ближайших жизненных целей молодых россиян. Психолог Марианна Абравитова связывала эту тенденцию с культом материального успеха и образом «красивой жизни», который годами транслировался через медиа, кино и соцсети. При этом эксперт считала, что отношение молодёжи к семье со временем может измениться.