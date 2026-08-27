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27 августа, 10:08

Жертвы культа денег: Почему молодёжь ставит семью на последнее место и когда сменится тренд, ответила психолог

Психолог Абравитова: Семья не в приоритете у молодёжи из-за культа денег

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Создание семьи оказалось почти в самом конце списка жизненных целей россиян в возрасте от 14 до 24 лет на ближайшие один-два года, выяснил ВЦИОМ. Психолог Марианна Абравитова в беседе с Life.ru заявила, что причиной такой тенденции стала мода на «красивую жизнь», которая транслировалась последние годы в медиа, соцсетях и кино.

Последние десятилетия освещалась та часть жизни, которая отвечает за успех и за материальные достижения, достигаторство, карьерный рост. И все было направлено на красоту тела, фитнес, деньги, путешествия. Где вы видели такую яркую подачу в отношении семьи и детей? Поэтому сформировано целое поколение на этих приоритетах, которые они сейчас и выдают в статистике. Этот «локомотив» целенаправленно ехал по материальным рельсам.

Марианна Абравитова

Психолог

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И чтобы переломить эту тенденцию, государство предпринимает сейчас меры: приоритет отдан поддержке семьи и детей. Психолог считает, что если эти шаги продолжатся, то следующее поколение вырастет уже с другими ценностями.

«Нынешнее поколение, которое говорит, что семья у них на предпоследнем месте, мы уже не переделаем. Оно уже сформировано. Они тоже в своей массе придут к семье, но гораздо позже к 40 годам», — добавила психолог.

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Александра Вишнякова
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