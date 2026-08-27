Семья оказалась на предпоследнем месте в приоритетах молодёжи в России

Создание семьи оказалось почти в самом конце списка жизненных целей россиян в возрасте от 14 до 24 лет на ближайшие один-два года. Оно заняло предпоследнее место среди девяти приоритетов, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Аналитического центра ВЦИОМ.

Молодые россияне сейчас в первую очередь ориентируются на материальное благополучие, здоровье и карьеру. Для подростков 14–17 лет главным приоритетом стало получение новых знаний.

При этом результаты опроса не означают отказ молодёжи от семейных ценностей. В самом ВЦИОМе отмечают, что сначала молодые люди стараются создать «фундамент жизни» — получить образование и стабильную работу, а уже затем готовы задумываться о браке и детях.

Даже среди россиян 25–35 лет создание семьи и воспитание детей не вошли в тройку ближайших целей. Однако 44% опрошенных в возрасте 30–35 лет заявили, что уже реализовали себя в семейной сфере, ещё 18% высоко оценили свои шансы сделать это.

Ещё одна особенность поколения — короткий горизонт планирования. Каждый второй молодой россиянин испытывает выраженную тревогу перед будущим. При этом сильнее всего вера в собственные силы снижается в возрасте 25–29 лет: только 50% представителей этой группы считают, что успех зависит от их личных усилий, против 61% среди подростков.

В исследовании участвовали 1207 россиян в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов страны. Опрос проводился онлайн.

При это в 2024 году глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров сообщал, что для 43% молодых россиян создание семьи и рождение детей остаётся главным жизненным приоритетом на более длинном горизонте планирования.