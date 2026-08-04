Дискриминация родителей: В ГД хотят вразумить арендодателей, отказывающих семьям с детьми

Объявления о сдаче квартир с пометкой «без детей» должны быть признаны юридически ничтожными. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Каплан Панеш. По его словам, это не просто дискриминация, а грубое нарушение конституционных прав граждан и прямой подрыв государственной демографической политики.

В объявлениях о сдаче квартир в аренду всё чаще встречается условие: «семья без детей» или «без детей». Это не просто дискриминация, это прямой вызов демографической политике государства и нарушение конституционных прав граждан. Семья, материнство и детство находятся под защитой государства, а отказ в жилье только из-за наличия ребёнка — это грубое попрание принципа равенства, закреплённого в Конституции. Пора признать такие объявления юридически ничтожными и не имеющими силы. Каплан Панеш Депутат Госдумы

Парламентарий подчеркнул: даже если арендодатель требует «без детей», эта формулировка по определению не имеет юридической силы. Если договор заключён на длительный срок, а в семье появляются дети, никто не вправе выселить её на этом основании.

«Рождение ребёнка — это не нарушение договора, а естественное событие, защищённое законом», — подчеркнул он.

Такие объявления, по мнению Панеша, противоречат нормам Гражданского и Жилищного кодексов, где никаких ограничений по наличию детей не предусмотрено. Он назвал их «плевком и оскорблением» для родителей, фактически принуждением граждан выбирать между жильём и рождением ребёнка и пропагандой чайлдфри.

Депутат предложил законодательно закрепить, что любые условия договора или объявления, ограничивающие проживание с детьми, являются ничтожными с момента публикации, а пункты договоров аренды, запрещающие проживание с детьми, — недействительными как противоречащие основам правопорядка. Исключение — случаи, когда ограничение объективно обусловлено техническими характеристиками жилья или требованиями безопасности, но такие случаи должны рассматриваться индивидуально и быть доказаны арендодателем.

«Отказ в жилье только из-за того, что у вас есть дети, — это не право собственника, а дискриминация. Государство взяло курс на поддержку семьи и повышение рождаемости. Нельзя допускать, чтобы частные объявления создавали барьеры для молодых родителей. Пора навести порядок в этой сфере и защитить семьи от квартирного произвола», — заключил Панеш.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Life.ru дал советы школьникам, не успевшим прочесть летний список литературы. Он предостерёг родителей от попыток заставить ребёнка освоить всё за оставшийся месяц: по его мнению, это даст обратный эффект и лишь усилит нежелание читать. Парламентарий рекомендовал брать не количеством, а качеством — выбрать часть произведений и прочесть их полностью, от корки до корки. Вассерман напомнил, что задания на лето даются не для галочки, а чтобы школьник мог обдумать прочитанное.