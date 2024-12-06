Глава ВЦИОМ Фёдоров заявил, что 57% граждан России строят планы на будущее

В России 57% граждан строят планы на будущее. При этом 29% из них планируют на несколько лет вперёд, а 28% — на более короткий срок. Однако есть и те, кто предпочитает жить одним днём: четверть респондентов всё делают спонтанно, а ещё 14% пока не строят планов совсем. Такими результатами поделился глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров на «Форуме университетской социологии – 2024».

Среди основных запросов российского общества можно выделить высокие ожидания от системы здравоохранения, ценность института семьи, интерес к инновациям в социальной сфере и требования к навыкам будущего. Кроме того, большинство опрошенных (59%) считают, что воплотить запланированное в жизнь можно при помощи собственных усилий и способностей. 14% респондентов полагаются на силу случая, а ещё 17% — на действия окружения и государства.

43% представителей поколения «цифры» считают своим главным жизненным приоритетом на ближайшее десятилетие создание семьи и рождение детей. Две трети опрошенных из числа младших миллениалов также выбрали этот вариант.

Кроме того, 38% представителей поколения «цифры» считают, что умение постоянно учиться поможет им чувствовать себя увереннее на ближайшие 10 лет. В отличие от них, младшие миллениалы делают ставку на быструю адаптацию к переменам и финансовую грамотность. Оба варианта набрали по 33%.

Примерно половина респондентов каждого поколения уверены, что через 10 лет человечеству удастся изобрести лекарство от рака. При этом меньше всего опрошенных из категории «цифры» полагают, что в ближайшее десятилетие обострятся геополитические конфликты (35%). Младшие миллениалы сомневаются, что вырастет доля электромобилей (33%).

В исследовании приняли участие 1,6 тысяч граждан России старше 18 лет. Респондентам задавали вопросы в ходе телефонного интервью. Участников выбирали случайно. Выборка была сформирована на основе полного списка мобильных номеров, используемых на территории РФ.