ВЦИОМ: Уровень доверия Путину среди россиян составил 78,6%

Согласно опросу, проведённому с 25 ноября по 1 декабря, уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину составляет 78,6%. Данные предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе участвовали 1,6 тыс. взрослых граждан России.

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,6% респондентов (минус 0,2 п.п.), показатель одобрения деятельности президента с 25 ноября по 1 декабря 2024 года составил 75,7% (минус 0,4 п.п. за неделю)», — сказано в исследовании.

Работу кабмина РФ поддерживают 49,9% участников опроса (минус 1,3 п.п.), а деятельность Председателя Правительства Михаила Мишустина одобряют 51,2% респондентов (минус на 1,5 п.п.). Доверие к политику выразили 60,4% опрошенных (минус 1 п.п.).

Респонденты также высказали своё мнение о лидерах парламентских партий. Председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,9% (плюс 0,4 п.п.), лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 30,5% (плюс 2,9 п.п.), главе ЛДПР Леониду Слуцкому — 22,4% (минус 1,2 п.п.), а председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 9,2% (минус 0,9 п.п.).

Уровень поддержки политических партий в опросе выглядит следующим образом: — «Единая Россия»: 35,2% (минус 0,8 п.п.) — КПРФ: 9,8% (плюс 0,1 п.п.) — ЛПРД: 10% (без изменений) — «Справедливая Россия — За Правду»: 3,6% (минус 0,5 п.п.) — «Новые Люди»: 6,6% (минус 0,2 п.п.)